"Я не очень доволен своей игрой в первые несколько минут, потому что сильно нервничал. Но потом я почувствовал поддержку своих товарищей по команде, которые помогли мне сосредоточиться на игре. Они сделали все возможное, чтобы помочь мне, оказывали огромную поддержку всеми возможными способами до игры и во время игры, и это мотивировало меня делать все возможное и играть еще лучше.

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Фанаты были невероятными. Впервые в жизни мне пришлось испытать такую ​​поддержку. Во время моего первого визита на Гудисон Парк я был поражен. Но было невероятно получить такую ​​поддержку в выездном матче. Я очень благодарен болельщикам, которые так хорошо меня встретили и поддерживали команду до финального свистка.

Это была очень важная победа, нам удалось пройти в следующий раунд Кубка, было отлично выиграть свою первую игру. Я рад быть здесь и сыграть свой дебютный матч в Кубке Англии. Я очень рад, что команда победила, и хочу воспользоваться этим шансом, чтобы поблагодарить всех болельщиков, которые поддерживали нас до последних секунд.

Быть в Эвертоне – это здорово. У меня была возможность потренироваться с командой на прошлой неделе, но две недели до этого я вообще не тренировался. Моя последняя игра состоялась около месяца назад. Было довольно сложно вернуться в строй, особенно с новой командой, но я надеюсь, что у меня все получилось", – цитирует Миколенко официальный сайт Эвертон.

Добавим, что Виталий вышел в стартовом составе Эвертона на матч против Халл Сити, провел 120 минут на поле и помог "Ирискам" выйти в следующий раунд Кубка Англии.

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