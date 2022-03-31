Форвард Ганзи Данило Сікан, права на якого належать Шахтарю, теж долучився до фінансової допомоги Україні.

Сікан передав свою золоту медаль чемпіонату світу U-20 на аукціон для World Sports For Ukraine, повідомляє Tribuna.

Вірт продав медаль за перемогу в Кубку УЄФА за кругленьку суму – виручені кошти підуть на допомогу ЗСУ

Стартова ціна лоту – 7500 доларів. Торги вже розпочались та триватимуть до 6 квітня. Додамо, що свої речі на аукціоні також виставляли Андрій Ярмоленко, Віктор Коваленко, Сергій Ребров, Роберт Лєвандовскі та інші спортсмени та діячі. Виручені гроші підуть на допомогу Нацгвардії, ЗСУ, теробороні та переселенцям.

Раніше подібне зробив наставник Вереса Юрій Вірт – його медаль переможця Кубка УЄФА придбали за 220 тисяч, які відправили на потреби ЗСУ.

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