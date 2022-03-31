Форвард Ганзы Даниил Сикан, права на которого принадлежат Шахтеру, тоже приобщился к финансовой помощи Украине.

Сикан передал свою золотую медаль чемпионата мира U-20 на аукцион для World Sports For Ukraine, сообщает Tribuna.

Вирт продал медаль за победу в Кубке УЕФА за кругленькую сумму – вырученные средства пойдут на помощь ВСУ

Стартовая цена лота – 7500 долларов. Торги уже начались и продлятся до 6 апреля. Добавим, что свои вещи на аукционе выставляли Андрей Ярмоленко, Виктор Коваленко, Сергей Ребров, Роберт Левандовски и другие спортсмены и деятели. Вырученные деньги пойдут на помощь Нацгвардии, ВСУ, терробороне и переселенцам.

Ранее подобное сделал наставник Вереса Юрий Вирт – его медаль победителя Кубка УЕФА приобрели за 220 тысяч, которые отправили на нужды ВСУ.

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