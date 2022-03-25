Екс-голкіпер Шахтаря, а нині головний тренер Вереса Юрій Вірт пожертвував пам'ятною нагородою заради перемоги України у боротьбі з російськими окупантами.

Медаль Юрія Вірта за перемогу в останньому Кубку УЄФА у складі Шахтаря була продана з аукціону, повідомляє прес-служба Вереса.

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Торги тривали лише три дні. Переможцем стала неназвана особа, яка запропонувала за лот 220 тисяч гривень. Усі зібрані кошти буде передано для потреб Збройних сил України.

"Я буду дуже щасливий, якщо ці гроші допоможуть врятувати хоча б одне життя", – сказав Вірт.

Нагадаємо, Шахтар став володарем Кубка УЄФА у 2009 році – у фіналі "гірники" здолали німецький Вердер.

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