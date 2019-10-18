Сидорчук розповів, чому гра Динамо виглядає менш злагодженою, аніж гра збірної України

Півзахисник збірної України та київського Динамо Сергій Сидорчук поділився з уболівальниками своїм баченням відмінностей у грі національної команди та Динамо.

"Якщо дивитись на гру Динамо зараз – то я не вважаю, що вона незбалансована. Що стосується збірної – там проводиться достатньо хороша робота не лише головним тренером , а й усім тренерським штабом. І в збірній, в основному, відштовхуються від суперників. Дивляться, як грає суперник.

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А в Динамо... Ми практично всі ігри граємо у чемпіонаті України, де команди суперника постійно знаходиться позаду. Тому виникають такі моменти, що ми пропускаємо контратаки. Тому чисто візуально ось такий ефект", – розповів Сидорчук уболівальникам.

Нагадаємо, 18 жовтня, у конференц-залі стадіону імені Валерія Лобановського футболісти київського Динамо, що виступають за збірну України, зустрілись зі своїми прихильниками і відповіли на їхні питання. Захід ініціював фан-клуб Динамо.

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