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УКРАЇНА - ЛИТВА ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Сидорчук прокоментував повернення у склад збірної України

12 жовтня 22:37 435 Читать на русском
Сидорчук прокоментував повернення у склад збірної України
Сергій Сидорчук / УАФ

Півзахисник збірної України Сергій Сидорчук прокоментував свою появу на полі в матчі 7-го туру відбору Євро-2020 з Литвою (2:0).

 

"Рівно рік тому я останній раз грав за збірну України. Дуже приємно повернутися в такий колектив.

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Той футбол, який хоче бачити тренерський штаб, дуже приємний. Є чому вчитися, тобто це завжди позитив", – поділився Сидорчук в коментарі телеканалу Футбол 1/2.

Нагадаємо, збірна України перемогла Литву (2:0) і зустрінеться з Португалією 14 жовтня, початок о 21:45. Додамо, що "жовто-сині" мають в активі 16 очок, португальці з 11 пунктами посідають другу сходинку.

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Теги
Україна Україна Євро-2020 Україна - Португалія Сергій Сидорчук Сергій Сидорчук
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