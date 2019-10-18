Сидорчук рассказал, почему игра Динамо выглядит менее слаженной, чем игра сборной Украины

Полузащитник сборной Украины и киевского Динамо Сергей Сидорчук поделился с болельщиками своим видением различий в игре национальной команды и Динамо.

"Если смотреть на игру Динамо сейчас – я не считаю, что она несбалансированная. Что касается сборной – там проводится достаточно хорошая работа не только главным тренером, но и всем тренерским штабом. И в сборной, в основном, отталкиваются от соперников. Смотрят, как играет соперник.

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А в Динамо... Мы практически все игры играем в чемпионате Украины, где команды соперника постоянно находится позади. Поэтому возникают такие моменты, когда мы пропускаем контратаки. Поэтому чисто визуально вот такой эффект", – рассказал Сидорчук болельщикам.

Напомним, 18 октября, в конференц-зале стадиона имени Валерия Лобановского футболисты киевского Динамо, выступающие за сборную Украины, встретились со своими поклонниками и ответили на их вопросы. Мероприятие инициировал фан-клуб Динамо.

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