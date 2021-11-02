Визначилися гравець і тренер, які найкраще виступили у 13-му турі української Прем'єр-ліги.

Індивідуальні нагороди отримали хавбек Динамо Сергій Сидорчук та керманич Зорі Віктор Скрипник, інформує офіційний сайт УПЛ.

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Капітан киян відзначився двома розкішними голами, які принесли перемогу у матчі проти Маріуполя (3:2). Підопічні Скрипника розчавили Металіст 1925 з вражаючим рахунком 6:1.

Додамо, що наступний тур УПЛ відбудеться цими вихідними, після чого буде двотижнева пауза на збірні.

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