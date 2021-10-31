Недільні матчі 13-го туру УПЛ не потішили вболівальників великою кількістю голів чи хоча б моментів. Чесно кажучу, на поєдинки у Ковалівці та Львові було важко дивитись, однак залишалася надія на Харків – там Металіст 1925 приймав Зорю. Обидва колективи сповідують атакувальний футбол зі ставкою на володіння, тож можна було очікувати чогось цікавого.

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Прогноз не підвів. До 4-ї хвилини зустрічі команди розмінялися ударами з меж карного майданчика, а на 6-й господарі відкрили рахунок внаслідок шикарного закидання Батюшина з центрального кола на хід все тому ж Ременюку. Андрій вивалився віч-на-віч з Мацапурою й ефектно перекинув його – 1:0! Втім, вже на 9-й хвилині Сайядманеш обікрав Криськіва у штрафному, обігрався з Гладким і забив у відповідь. 1:1!

Взявши хороший старт, харків'яни і луганці різко збавили в гостроті. Протягом 25+ хвилин колективи вели динамічну позиційну боротьбу, практично нічого не створивши біля чужих воріт. Було тільки кілька прострілів і заблокованих ударів. Поєдинок не виглядав нудно, але відсутність моментів на тлі "сухих" попередніх матчів розчаровувала.

Здавалося, що в першому таймі вже нічого не станеться, однак на 38-й хвилині Зоря несподівано вийшла вперед! Шахаб змістився на правий фланг і виконав простріл, Сайядманеш вдало пропустив м'яч під собою на Гладкого, а Олександр метрів з 11-ти впевнено пробив під поперечку – 1:2! Ременюк у компенсований час міг зрівняти рахунок, перегравши Фаворова в штрафному й вистріливши у ближній кут, але Мацапура взяв цей удар.

Відпочивати футболісти відправились за переваги луганців в один гол. Другий тайм харків'яни розпочали дуже активно, організувавши кілька хороших епізодів у чужому карному майданчику. Так, на 47-й хвилині Єрмаков замикав подачу з кутового (вище воріт), а на 50-й Савін небезпечно прострілив на дальню стійку – Ременюк зовсім трішечки не встиг на замикання. Зоря ж виглядала пасивно.

Втім, вже на 55-й луганці зробили вагому заявку на перемогу. І як зробили! Сайядманеш отримав пас від Булеци й "скорпіоном" віддав пас Гладкому, а сам побіг відкриватись під його передачу на правий край штрафного. Звідти Аллах'яр потужно пробив у ближню дев'ятку – 1:3!

Шершень на 65-й міг повернути Металіст 1925 у гру, замкнувши крос від Ременюка, але йому трішечки забракло точності. Не ставши героєм, Богдан перетворився у антигероя, отримавши другу жовту картку за фол проти Гладкого рівно через хвилину. Харків'яни залишились у меншості!

Зоря досить швидко реалізувала чисельну більшість, а господарі самі в цьому допомогли. На 71-й хвилині Ременюк віддав передачу назад на голкіпера, а Гладкий, перехопивши її, розстріляв ворота з центру штрафного. 1:4! На 77-й же Фрімпонг, тільки-но з'явивившись на полі, довів справу до п'ятого голу, отримавши скидку від Гладкого й потужно пробивши з лінії півкола перед карним майданчиком.

Металіст 1925 міг розмочити рахунок на 81-й хвилині, коли Зубков замикав простріл Савіна ударом у дотик, але м'яч пройшов над поперечкою. Зоря ж поставила крапку в зустрічі у компенсований час, забивши шостий гол – це Алібеков отримав м'яч у штрафному й вистрілив точно під дальню стійку. Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу луганців з рахунком 1:6.

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