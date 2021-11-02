Определились игрок и тренер, которые лучше всех выступили в 13-м туре украинской Премьер-лиги.

Индивидуальные награды получили хавбек Динамо Сергей Сидорчук и рулевой Зари Виктор Скрипник, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Капитан киевлян отметился двумя роскошными голами, принесшими победу в матче против Мариуполя (3:2). Подопечные Скрипника раздавили Металлист 1925 года с впечатляющим счетом 6:1.

Добавим, что следующий тур УПЛ состоится в эти выходные, после чего последует двухнедельная пауза на сборные.

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