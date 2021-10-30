Посеред тижня ці ж команди зустрічались в рамках 1/8 фіналу Кубка України. Тоді азовці поступилися з рахунком 1:2, хоча по грі для них все виглядало значно сумніше. Поєдинок чемпіонату не передбачав іншого результату, окрім перемоги Динамо. Кияни досі не програють в рамках УПЛ, натомість Маріуполь поступився в 5 матчах поспіль. 2 листопада "біло-синім" доведеться приймати Барселону в Лізі чемпіонів, тому цей матч можна було вважати своєрідним тренуванням перед каталонським грандом.

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Мірча Луческу очікувано повернув групу лідерів до основи. Бойко, Тимчик, Шабанов, Лєднєв, Антюх і Шкурін поступилися місцем Бущану, Кендзьорі, Сироті, Де Пені, Циганкову і Буяльському. Роль форварда цього разу виконував Беньямін Вербіч. Свою ротацію застосував і Остап Маркевич, замінивши 4 гравців у порівнянні з кубковим поєдинком. Замість Удода, Холода, Петермана і В'юнника зі старту вийшли Мампассі, Стасюк, Меліченко і Микитишин. У воротах залишився 19-річний вихованець Шахтаря Микита Турбаєвський, для якого це був дебют на рівні УПЛ.

Початок поєдинку вийшов ураганним. Над карним майданчиком Динамо злетіла "свічка", яку Сидорчук "заспокоїв" рукою. Віталій Романов пішов дивитись повтор і без роздумів вказав на позначку. Епізод дещо нагадав руку Миколенка у матчі проти Львова. Мишньов впевнено реалізував пенальті, хоча Бущан вгадав кут. Щастя Маріуполя тривало рівно 2 хвилини. На 6-й опорники азовців проігнорували того-таки Сидорчука, і капітан Динамо реабілітувався красивим ударом з 25-27 метрів.

Майже відразу Динамо "привезло" ще один момент на свої ворота. Кащук "задавив" Караваєва, але програв ближню дуель Бущану. Підопічні Маркевича діяли дуже сміливо, нарешті виправдовуючи обіцянки дати бій чемпіону. Фланг Караваєва тріщав, проте господарям бракувало якісної останньої передачі. Лівий захисник Динамо міг призвести до ще одного пенальті – гру рукою виправдали природнім положенням.

Кияни спробували покарати суперника контратакою, яку у відчайдушному підкаті перервав Микитишин. Забарний після кутового пробив вкрай невдало. В сердині тайму гра дещо заспокоїлась. Лікарі вибігали допомагати Шапаренку та Микитишину, але обидва матч продовжили. Як виявилося, Динамо просто приспало пильність опонента. На 29-й хвилині Вербіч з Де Пеною прорвалися лівим флангом, і уругваєць зручно прострілив на Циганкова – стійка. Віктор навіть встиг схопитися за голову, але Шапаренко був тут як тут на добиванні.

Маріуполь сам ледь не повторив фокус з оперативною відповіддю. Микитишин розкішно піймав відскок, і тут вже стійка рятувала Динамо. Каркас став "героєм" і на 42-й хвилині, коли відбив ще один удар Циганкова. Свій момент мав і Вербіч, удар якого заблокував захисник. Словенець не надто охоче виконував обов'язки центрфорварда, регулярно звалюючись на лівий фланг. Окремої уваги вартий свисток Романова на перерву, який зірвав гострий випад "біло-синіх" 5 в 4. Розлючений Вербіч наговорив на жовту, а Луческу лише іронічно посміхнувся.

Азовці сміливо розпочали другу половину. Мишньов зі штрафного вліпив у стінку, а перспективна контратака була зіпсована надто сильною передачею. У відповідь Де Пена з близької відстані головою пробив над воротами. До 60-ї хвилини Маркевич зробив дві заміни, натомість Луческу залишав на полі основу. Забивати міг якраз "джокер" Шостак, проте його удар заблокували. Буяльський геніальною передачею вивів Циганкова на рандеву з Турбаєвським – повз дальню стійку.

Луческу вирішив втрутитися, замінивши Вербіча і Кендзьору на Гармаша і Тимчика. Правий захисник відразу включився, виконавши простріл у карний майданчик. Захисник Маріуполя з горем навпіл м'яч вибив, але на Сидорчука. Лідер киян за ідеальною дугою поцілив у дальню дев'ятку, перевершивши навіть свій перший шедевр.

Гармаш налякав Мірчу Луческу, а разом з тим і Олександра Петракова. Після зіткненням із Шостаком Денис схопився за коліно, але на поле таки повернувся. Згодом саме він міг добивати Маріуполь. Гармаш вдало обробив м'яч на обмеженому просторі, розштовхав двох суперників, проте у ворота не влучив – це вже схоже на гру центрфорварда! Буяльський зіпсував ще кращу можливість, коли незграбно спробував перекинути Турбаєвського.

Покарання за піжонство не забарилось. Оборона Динамо забула Клименка у карному майданчику, і той розстріляв сітку. Маріуполь міг вирати сенсаційну нічию, але удар після подачі кутового полетів повз ворота – за голову хапався вже Маркевич. Арбітр знву дав свисток, перервавши вихід киян на порожні ворота, проте обурення гостей вже не мало значення.

2:3 – полярні серії продовжились, що дозволило Динамо тимчасово відірватись від Шахтаря на 6 очок, а Маріуполю залишитись на дні. Втім, нервовий виступ проти аутсайдера і відсутність "надійного" вістря атаки повинні турбувати Луческу перед прийомом Барселони.

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