Сідклей: Я вже можу поговорити з іншими гравцями Динамо

Захисник Динамо Сідклей пригадав, як покидав Корінтіанс, і розповів про адаптацію в Україні.

"Корінтіанс? У мене там багато друзів. Я вдячний їм за те, що свого часу вони тепло прийняли мене в команді. У цьому клубі я випробував чудові емоції.

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Мій перехід в Динамо відбувся дуже швидко. Я попереджав, що в один прекрасний день це може статися. Розумію, що це складно для уболівальників, але ніхто не хоче залишати після себе якийсь негатив, залишаючи клуб. Адже завжди можна повернутися.

Що стосується моєї адаптації в Україні, то я намагаюся пристосовуватися так швидко, як тільки можу. Вже можу поговорити з іншими гравцями Динамо", – цитує Сідклея esporte.uol.com.br.

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