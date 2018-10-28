Франков: Сідклей та Че Че, виявляється, вміють грати у футбол

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков поділився емоціями після перемоги Динамо над Ренном в матчі 3 туру групового турніру Ліги Європи.

Динамо здобуло першу перемогу в Лізі Європи 2018/19. Підопічні Олександра Хацкевича на виїзді перемогли Ренн. Кількома годинами раніше полтавська Ворскла на виїзді обіграла Карабах.

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"Вечір вдався. Дві перемоги українських команд – перемоги гостьові, складні і важливі, в чомусь вимучені, в чомусь заслужені і довгоочікувані. Наприклад, в динамівському випадку як не відзначити перемогу в меншості, та ще з передачами Сідклея і Че Че – треба ж, вони, виявляється, вміють грати у футбол!

А нам здавалося, що їх тримають у відстійнику через повну неготовність", – написав Франков у своїй конференції на Matchday.

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