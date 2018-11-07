Сидклей: Я уже могу поговорить с другими игроками Динамо

Защитник Динамо Сидклей вспомнил, как покидал Коринтианс, и рассказал об адаптации в Украине.

"Коринтианс? У меня там много друзей. Я благодарен им за то, что в свое время они тепло приняли меня в команде. В этом клубе я испытал великолепные эмоции.

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Мой переход в Динамо состоялся очень быстро. Я предупреждал, что в один прекрасный день это может произойти. Понимаю, что это сложно для болельщиков, но никто не хочет оставлять после себя какой-то негатив, покидая клуб. Ведь всегда можно вернуться.

Что касается моей адаптации в Украине, то я стараюсь приспосабливаться так быстро, как только могу. Уже могу поговорить с другими игроками Динамо", – цитирует Сидклея esporte.uol.com.br.

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