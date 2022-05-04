"Порівнювати – це невдячна справа. Я дивився декілька матчів чемпіонату Польщі і мені здалося, що швидкості в УПЛ трохи вищі.

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До того ж, треба розуміти, що осінній та весняний Львів – це дві різні команди. Весною Львів став сильнішим в атаці за рахунок виконавців, які до нас прийшли, і команда стала грати набагато швидше. Тому я навіть не знаю, на якому б місці ми закінчили цей чемпіонат УПЛ. Цікаво було б подивитись", – сказав Дулуб в інтрев'ю FanDay.

Нагадаємо, за підсумками сезону 2021/22 Львів посів у турнірній таблиці УПЛ дванадцяту сходинку.

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