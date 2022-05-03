"Команда на місці працює в індивідуальному режимі. Збираються чотири рази на тиждень, відвідують тренажерну залу, грають у футбол. Процесом керує Олексій Довгий, ми із ним постійно на зв'язку.

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Я сказав футболістам, щоб підживлювали себе емоційно, бо важко буде без футболу: "Грайте у квадрат, грайте у футбол. Якщо дасть бог, війна скоро закінчиться перемогою України, ми все швидко надолужимо".

Львів проходитиме атестацію на наступний сезон. Керівництво сказало, що все буде гаразд, команда існуватиме. Головне, щоб швидше закінчилося все це божевілля.

Щодо зарплат... У період війни клуб припинив виплату заробітної плати. Але керівництво запевнило, щойно чемпіонат відновиться, всі знову стане на свої місця", – сказав Дулуб в інтрев'ю FanDay.

Нагадаємо, нині білоруський фахівець разом зі своїм асистентом Василем Хомутовським перебуває у Варшаві.

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