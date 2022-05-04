Главный тренер "горожан" Олег Дулуб уверен, что его команда не затерялась бы в Экстраклясе.

"Сравнивать – это неблагодарное дело. Я смотрел несколько матчей чемпионата Польши и мне показалось, что скорости в УПЛ немного выше.

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К тому же надо понимать, что осенний и весенний Львов – это две разные команды. Весной Львов стал сильнее в атаке за счет пришедших к нам исполнителей и команда стала играть гораздо быстрее. Поэтому я даже не знаю, на каком месте мы закончили бы этот чемпионат УПЛ. Интересно было бы посмотреть", – сказал Дулуб в интервью FanDay.

Напомним, по итогам сезона 2021/22 Львов занял в турнирной таблице УПЛ двенадцатую строчку.

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