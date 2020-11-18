"Ми розчаровані, це прикро. Але ми розуміємо, тому що йдеться про здоров'я гравців. Вся команда була готова до матчу. Ми б вважали за краще все вирішити на полі і за спортивним принципом. Тепер все буде вирішуватися на іншому рівні.

Легіонери покидають розташування збірної України у Швейцарії, – ЗМІ

Ми завжди поважали протокол УЄФА. Реалізували його, доклавши всіх зусиль. За останні кілька днів тричі проходили тестування, всі результати були негативними. Ми хотіли грати і все зробили для цього. Я не бачив, що українська сторона серйозно займалася пошуком вирішення ситуації. Можливо я помиляюсь.

Ми зробили свою роботу і повністю виконали протокол. Мені було б складно зрозуміти рішення про результат матчу жеребом. Очікую рішення на нашу користь. Але я не юрист, можливо, щось пропускаю. Сподіваюся, на рішення знадобиться кілька днів", – цитує менеджера 20min.

Нагадаємо, що у вівторок, 17 листопада, влада кантону Люцерн заборонила проводити матч Швейцарія – Україна через нові випадки коронавірусу, а "синьо-жовтих" відправили на карантин. Пізніше УАФ заявила, що збірна готова провести поєдинок 18 листопада з наявними неінфікованими гравцями.

Швейцарія – Україна: чому матч скасовано остаточно – варіанти, які тепер чекають на команду Шевченка