"Получит ли Швейцария техническую победу? Я могу только догадываться. Но эту дискуссию можно было бы спасти, если бы врач кантона своим решением не ошибся. Например, можно было бы перенести игру на среду и еще раз проверить украинскую команду перед игрой.

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Если бы 13 или более игроков получили отрицательные результаты тестов, то могли бы сыграть. По правилам УЕФА, насколько я знаю, есть два варианта: техническое поражение или жеребьевки. Оба решения неудовлетворительны, потому что они не были реализованы на поле. Даже учитывая невыгодное положение Швейцарии, когда дело касается жеребьевки.

Есть ли другие решения? Возможно даже новое расписание игр на следующий год. Например, матч могут провести вместо одной из подготовительных игр к Евро-2020. На мой взгляд, в УЕФА нет никаких ограничений по времени, чтобы сыграть поединок в этом году. Это было бы самым справедливым спортивным решением", – цитирует Томаса Гримма Blick.

Напомним, что во вторник, 17 ноября, власти кантона Люцерн запретили проводить матч Швейцария – Украина из-за новых случаев коронавируса, а "сине-желтых" отправили на карантин. Позже УАФ заявила, что сборная готова провести поединок 18 ноября с имеющимися неинфицированными игроками.

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