Нападник Динамо та збірної України Артем Бєсєдін може отримати відзнаку після своєї жахливої травми на Євро-2020 у матчі проти Швеції.

На сайті Президента України зареєстрували петицію з пропозицією нагородити Артема Бєсєдіна орденом "За мужність".

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"Пропоную Президенту України нагородити футболіста збірної України Бєсєдіна Артема Юрійовича державною нагородою орденом "За Мужність" за виявлені в матчі 1/8 фіналу Чемпіонату Європи жертовність і мужність, що стало однією з вагомих причин успіху нашої збірної", – йдеться у пропозиції.

Нагадаємо, Бєсєдін з'явився на заміну в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції (2:1) та вже через 10 хвилин зазнав моторошної травми. За прогнозами лікарів, нападник пропустить близько 6 місяців.

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