"Лікарі збірної і Динамо не дозволяють зараз виліт Бєсєдіна до команди. Ми йому таку можливість надали, щоб він поїхав разом з дружиною в Рим і підтримував на трибуні нашу збірну. На жаль, лікарі Динамо і збірної заборонили такий переліт.

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Зараз Артем буде проходити реабілітацію, буде лікуватися. Бажаємо якомога швидше повернутися на поле. Він нам дуже і дуже потрібен, нашій збірній, уболівальникам. Віримо, що Бєсєдін якомога швидше повернеться в футбол і буде радувати нас своєю грою. А ми цінуємо його ігрові, бійцівські якості. Ця перемога України була присвячена саме йому. У наступному матчі збірна гратиме для наших уболівальників і особисто для Бєсєдіна.

Це історичний матч. Наша збірна вперше вийшла з групи. Вперше вийшли в 1/4 фіналу. Сподіваюся, це буде і далі продовжуватися, це вперше в історії. Дуже важливо, щоб такі емоції запам'яталися нашим уболівальникам. Кожне наше виступ у фінальній частині ЧЄ і ЧС – у нас вже внутрішнім кодом є не тільки участь в турнірі, а й віра в нашу команду, що вона покаже класну гру. І обов'язково відкриють нову сторінку в історії українського футболу", – поділився Павелко у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, Артем вийшов на заміну у матчі зі Швецією (2:1) та вже за 10 хвилин покинув поле через травму коліна. Лікарі прогнозують Бєсєдіну півроку на відновлення.

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