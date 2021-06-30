Травма Бєсєдіна на Євро 2020 – що з ним буде далі

Артем вийшов на заміну перед першим додатковим таймом. В одному з епізодів поборовся за м'яч до кінця, після чого отримав прямою ногою в коліно від захисника китайського Далянь Про. Сам винуватець епізоду Маркус Даніельссон так і не визнав своє провини, довго сперечаючись з червоною карткою. Легенда збірної Англії Лінекер також вважає, що це не вилучення. Іншої думки дотримувалися судді VAR та головний арбітр Даніеле Орсато, який змінив своє рішення про жовту картку після перегляду повторів.

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Цікаво, що сам Даніельссон ніколи досі не був основним захисником своєї збірної. За останній рік він забив 2 голи за Швецію і несподівано увірвався у стартовий склад. Команда Андерссона до 3 туру Євро-2020 не пропустила жодного гола, і таке рішення здавалося цілком виправданим. Однак зараз він став головним антигероєм і для своїх, і для українців.

Травма Бєсєдіна виглядала вкрай серйозною. Експерти побоюються, що удар Даніельссона міг пошкодити бічну зв'язку 26-річного українця, передній хрест і зламати надколінок. Уже точно відомо, що Бєсєдін більше не зіграє на Євро-2020. Динамівець поїхав додому в Київ на додаткові обстеження. У середу, 30 червня, форвард збірної України повинен пройти МРТ, дізнатися діагноз і методи лікування.

Після первинного обстеження головний лікар національної команди Артур Глущенко виявив підозри на пошкодження хрестоподібних зв‘язок – одне з найважчих у футболі. Також вже діагностували проблеми відразу з декількома м'язами ноги. Враховуючи те, що холод тримали на зовнішній бічній зв'язці, коліно виглядало нестабільним і викликало болісні відчуття при спробі встати, варто чекати ще гірших новин. Імовірно, підтвердження травми хрестоподібних зв'язок та інших структур коліна, що може виключити Артема з футболу ще на 6 місяців мінімум.

Nie rozumiem, jak Marcus Danielsson mógł jeszcze chcieć się usprawiedliwiać. Tak ewidentnej czerwonej dawno nie widziałem. Boli od samego patrzenia. pic.twitter.com/wZtsmJ1H0A — Jakub Kręcidło (@J_Krecidlo) June 29, 2021

Лінекер, схоже, залишиться в меншості. Авторитетний польський журналіст Якуб Кренчідло дає красномовну оцінку епізоду: "Не розумію, як Даніельссон ще мав бажання виправдовуватися. Настільки очевидної червоної картки давно не бачив. Боляче від самого перегляду".

Dlaczego tak długo sprawdzany jest faul, za który powinno się dać pięć czerwonych kartek od razu? #SWEUKR — Michał Kołodziejczyk (@Michal_Kolo) June 29, 2021

Директор Canal+ Sport вважає, що за такі фоли потрібно показувати далеко не одну червону картку: "Чому потрібно настільки довго перевіряти фол, за який треба виписувати 5 вилучень?"

Нагадаємо, після драматичної заміни Бєсєдіна інший Артем – Довбик приніс Україні перемогу над Швецією на останніх хвилинах овертайму. У чвертьфіналі збірна зіграє проти Англії, яка на цьому Чемпіонаті Європи виграла 3 матчі з чотирьох і не пропустила жодного гола.

Дивіться відео травми Бєсєдіна в матчі Україна – Швеція на Євро-2020

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