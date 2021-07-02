Нападающий Динамо и сборной Украины Артем Беседин может получить награду после своей ужасной травмы на Евро-2020 в матче против Швеции.

На сайте Президента Украины зарегистрировали петицию с предложением наградить Артема Беседина орденом "За мужество".

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"Предлагаю Президенту Украины наградить футболиста сборной Украины Беседина Артема Юрьевича государственной наградой орденом "За Мужество" за проявленные в матче 1/8 финала чемпионата Европы жертвенность и мужество, что стало одной из весомых причин успеха нашей сборной", – говорится в предложении.

Напомним, Беседин появился на замену в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (2:1) и уже через 10 минут получил жуткую травму. По прогнозам врачей, нападающий пропустит около 6 месяцев.

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