Швед: Зроблю все для того, щоб допомогти Карпатам поборотися за Кубок України

Атакувальний хавбек Карпат Мар'ян Швед запевнив, що підписання контракту з Селтіком не позначиться на його мотивації.

"Мені додає мотивації те, що я перебуваю у складі своєї рідної команди. Звичайно, я є гравцем Селтіка й готуюся невдовзі переїхати до Шотландії. Але, як я вже говорив, зроблю все для того, щоб допомогти Карпатам поборотися за Кубок України. Це дуже важливо для мене. Навесні треба вдало виступити і в чемпіонаті, це також є пріоритетним завданням.

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Гадаю, щодо шотландського футболу існує багато стереотипів, не всі вони відповідають дійсності. Український футбол також жорсткий, адже тут головну роль відіграють фізичні дані гравця. І все ж, якщо бути логічним, хіба Селтік звернув би на мене увагу, якби думав, що я не потягну оту жорсткість? Мабуть, ні.

На матчах Селтіка дуже крута атмосфера на стадіоні. Шотландський стиль уболівання, безперечно, вирізняється з-поміж інших. Про це важко розповідати, краще побачити на власні очі.

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Ми живемо у 21-му столітті. Хіба відстань має якесь значення? Якщо буду грати, то й тренери збірної України все прекрасно побачать. Крім того, Селтік постійно виступає в єврокубках, в Лізі чемпіонів. Це також відіграло свою роль в моєму переході до цієї команди", – цитує Шведа zbirna.com.