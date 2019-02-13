Швед: Сделаю все для того, чтобы помочь Карпатам побороться за Кубок Украины

Атакующий хавбек Карпат Марьян Швед заверил, что подписание контракта с Селтиком не отразится на его мотивации.

"Мне добавляет мотивации то, что я нахожусь в составе своей родной команды. Конечно, я являюсь игроком Селтика и готовлюсь вскоре переехать в Шотландию. Но, как я уже говорил, сделаю все для того, чтобы помочь Карпатам побороться за Кубок Украины. Это очень важно для меня. Весной надо удачно выступить и в чемпионате, это также является приоритетной задачей.

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Думаю, по отношению к шотландскому футболу существует много стереотипов, не все они соответствуют действительности. Украинский футбол также жесткий, ведь здесь главную роль играют физические данные игрока. И все же, если быть логичным, разве Селтик обратил бы на меня внимание, если бы думал, что я не потяну эту жесткость? Пожалуй, нет.

На матчах Селтика очень крутая атмосфера на стадионе. Шотландский стиль боления, безусловно, отличается от других. Об этом трудно рассказывать, лучше увидеть собственными глазами.

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Мы живем в 21-м веке. Разве расстояние имеет какое-то значение? Если буду играть, то и тренеры сборной Украины все прекрасно увидят. Кроме того, Селтик постоянно выступает в еврокубках, в Лиге чемпионов. Это также сыграло свою роль в моем переходе в эту команду", – цитирует Шведа zbirna.com.