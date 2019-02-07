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Швед: Відхід Карраскаля – втрата для Карпат

23:31 58 Читать на русском
Швед: Відхід Карраскаля – втрата для Карпат
Мар’ян Швед / Карпати

Вінгер Селтіка Мар’ян Швед, орендований Карпатами, розповів про кадрові втрати "зелених левів".

"Я лечу на збори, щоб працювати, доводити, що готовий грати в складі і допомагати команді. Наскільки змінилися Карпати з приходом Фабрі Гонсалеса? Пішло кілька людей, той же Карраскаль, що для нас безумовно втрата. Але прийшло багато молодих гравців, які нітрохи не гірші.

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Вони гратимуть і доводити тренеру, що готові грати за першу команду вже зараз. Сподіваюся, вони нам допоможуть", – сказав Швед в ефірі телеканалу "Футбол 1".

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Нагадаємо, Швед перейшов у Селтік, підписавши контракт на 4,5 роки, але повернувся у Карпати в оренду на півроку.

Теги
Мар'ян Швед Мар'ян Швед Карпати Карпати Хорхе Карраскаль Хорхе Карраскаль
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