Швед: Відхід Карраскаля – втрата для Карпат

Вінгер Селтіка Мар’ян Швед, орендований Карпатами, розповів про кадрові втрати "зелених левів".

"Я лечу на збори, щоб працювати, доводити, що готовий грати в складі і допомагати команді. Наскільки змінилися Карпати з приходом Фабрі Гонсалеса? Пішло кілька людей, той же Карраскаль, що для нас безумовно втрата. Але прийшло багато молодих гравців, які нітрохи не гірші.

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Вони гратимуть і доводити тренеру, що готові грати за першу команду вже зараз. Сподіваюся, вони нам допоможуть", – сказав Швед в ефірі телеканалу "Футбол 1".

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Нагадаємо, Швед перейшов у Селтік, підписавши контракт на 4,5 роки, але повернувся у Карпати в оренду на півроку.