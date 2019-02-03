Швед: Селтік був готовий мене забрати, коли я ще був у школі Карпат

Вінгер Карпат Мар'ян Швед , права на якого належать Селтіку, розповів, що міг значно раніше стати гравцем шотландського клубу.

"Звичайно, в мене зараз позитивні емоції, бо Селтік це топ-клуб, який грає в хорошому чемпіонаті. І цілком логічно, якщо я гратиму в основі та проявлю себе, то це відкриє мені дорогу на ще вищий рівень.

Чому я обрав саме шотландський клуб? Це команда з великою історією. Власне, у мене також є історія, пов’язана із Селтіком. Пригадую, ще коли вчився в школі Карпат, наша команда регулярно виступала на різноманітних європейських дитячих турнірах. Під час одного з таких ми перемогли, організатори вручили мені низку індивідуальних нагород. І одразу до мене підійшли представники кількох клубів, з якими ми грали.

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Пригадую, там був Мілан і Селтік. І шотландці одразу сказали, що готові мене хоч вже забрати в Глазго (сміється). Але на той час я хотів грати за Карпати і, зрештою, за кілька років таки дебютував в першій команді. Очевидно, ті скаути про мене не забули і от тепер я гравець Селтіка. Що мене спонукало? Команда постійно грає в єврокубках, в Лізі чемпіонів. Це один з пріоритетів, а інший – це зелені та білі кольори, рідні для мене.

Були інші варіанти, це правда. Але я не бачу сенсу про це говорити, адже я підписав контракт з Селтіком. Крім того, саме цей клуб все чітко і зрозуміло пояснив і запропонував, без різних, так би мовити, "качель".

Мені пропонували короткотривалу оренду в інший клуб. Його не назву, але скажу, що це дуже відомий клуб, постійний лідер свого чемпіонату. Я все ж вибрав Карпати", – цитує Шведа прес-служба львівcького клубу.

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