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Ребров прокоментував чутки про інтерес до Шведа та планує підписати гравців з УПЛ

06:30 - Читать на русском
Ребров прокоментував чутки про інтерес до Шведа та планує підписати гравців з УПЛ
Сергій Ребров / офіційний сайт Ференцвароша

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров розповів про трансферні пріоритети свого клубу та оцінив можливість підписання Мар'яна Шведа.

"Із задоволенням працюю з українцями, розглядаємо кандидатів з УПЛ. Інформацію про мій інтерес до Шведа не підтверджую і не розвіюю. Якщо щось трапиться, ви раніше за мене дізнаєтеся", – поділився Ребров у коментарі ПроФутболу.

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Зазначимо, що Мар'ян Швед, найімовірніше, вирушить в оренду в літнє трансферне вікно. Екс-вінгер Карпат не бажає повертатись до України, а Ференцварош Реброва є одним з варіантів для продовження кар'єри.

До слова, у складі чинного чемпіона Угорщини виступають ще два українці – Ігор Харатін та Олександр Зубков.

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Теги
Угорщина Селтік Селтік Трансфери Українці за кордоном Ференцварош Ференцварош Мар'ян Мар'ян Швед Сергій Сергій Ребров Світ
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