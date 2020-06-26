Швед вернулся в Украину – отец экс-лидера Карпат рассказал о планах футболиста

Вингер сборной Украины и шотландского Селтика Марьян Швед поддерживает физическую форму самостоятельно.

"Марьян вернулся в Украину и сейчас находится дома. Он поддерживает форму самостоятельно, пока команда на вынужденном отпуске. Затем он вернется в Шотландию и будет готовиться вместе с одноклубниками.

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Ему 22 года, он был в европейских топ-клубах, является кандидатом в национальную сборную, поэтому у него все будет хорошо, впереди его ждет хорошая карьера. Что касается разговоров вокруг возможного ухода Марьяна в другие клубы, то этим вопросом больше владеет агентство Олега Смалийчука. Думаю, скоро наступит ясность", – сказал Василий Швед – отец футболиста – в комментарии Meta-ratings.

Напомним, что сезон 2019/20 стал не очень удачным для Марьяна Шведа. В активе украинца всего 3 матча за Селтик во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. Ранее в СМИ сообщалось о том, что в новом сезоне Швед может перейти в другой клуб на правах аренды. Среди претендентов на украинца называют Карпаты, Александрию и венгерский Ференцварош.

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