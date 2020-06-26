toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
ЛИВЕРПУЛЬ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Швед вернулся в Украину – отец экс-лидера Карпат рассказал о планах футболиста

15:44 - Читати українською
Швед вернулся в Украину – отец экс-лидера Карпат рассказал о планах футболиста
Марьян Швед / фото: ФК Селтик

Вингер сборной Украины и шотландского Селтика Марьян Швед поддерживает физическую форму самостоятельно.

"Марьян вернулся в Украину и сейчас находится дома. Он поддерживает форму самостоятельно, пока команда на вынужденном отпуске. Затем он вернется в Шотландию и будет готовиться вместе с одноклубниками.

Ребров прокомментировал слухи об интересе к Шведу и планирует подписать игроков из УПЛ

Ему 22 года, он был в европейских топ-клубах, является кандидатом в национальную сборную, поэтому у него все будет хорошо, впереди его ждет хорошая карьера. Что касается разговоров вокруг возможного ухода Марьяна в другие клубы, то этим вопросом больше владеет агентство Олега Смалийчука. Думаю, скоро наступит ясность", – сказал Василий Швед – отец футболиста – в комментарии Meta-ratings.

Напомним, что сезон 2019/20 стал не очень удачным для Марьяна Шведа. В активе украинца всего 3 матча за Селтик во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. Ранее в СМИ сообщалось о том, что в новом сезоне Швед может перейти в другой клуб на правах аренды. Среди претендентов на украинца называют Карпаты, Александрию и венгерский Ференцварош.

"Динамо? Подивилися їм в очі і сказали: "ми можемо вас перемогти": Жозе Мораіш залишається на зв'язку із Карпатами

blog_ava
Овьедо – Фуэнлабрада: Лунин без шансов перед финалом, но с продолжением крутой серии, экс-игрок Карпат – лучший
00:39
11568
Теги
Шотландия Трансферы Василий Швед Мир Марьян Марьян Швед Селтик Селтик Украинцы за рубежом
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
57
мин
Ювентус
22:45
Лечче
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук