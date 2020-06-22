"Динамо? Подивилися їм в очі і сказали: "ми можемо вас перемогти": Жозе Мораіш залишається на зв'язку із Карпатами

Інтерв'ю "Футбол 24" із екс-наставником Карпат, багаторічним помічником Жозе Моурінью, чинним чемпіоном Південної Кореї.

Історія Карпат останніми роками – дуже цікава, динамічна, але не завжди успішна. Була спроба побудувати у Львові проект “Лос-Карпатос”, який мав на меті довіру до гравців з Іспанії та Латинської Америки. Найбільш вдалим у цей час виявився відрізок роботи Жозе Мораіша.

Португальський спеціаліст був асистентом Жозе Моурінью, а потім пішов у самостійне тренерське плавання, працюючи з Антальяспором, АЕКом та Барнслі. При Мораіші у Карпат з’явилася не тільки гра, але й результат. Він показав себе першокласним тактиком та фахівцем, який вміє розвивати гравців. На жаль, затриматися в Україні Мораіш надовго не зміг через спокусливу пропозицію із Кореї. Хтозна, як би склалася доля львівського клубу, якби Мораіш затримався хоча б на сезон.

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Тепер він очолює клуб Чонбук Моторс, із яким вже встиг здобути чемпіонський титул. Попри щільний графік, Жозе погодився поспілкуватись із нами на теми співпраці з Моурінью, роботи в Україні та сьогоднішніх своїх викликів.

"Робота з Моурінью нагадувала здобуття наукового ступеня"

– Ви тривалий час працювали помічником Жозе Моурінью. Як вплинув на вашу роботу іменитий тренер?

– Безперечно, що Жозе мав визначальний вплив на мою тренерську діяльність. У складі його тренерської команди я здобув досвід роботи у напружених обставинах і вимогливому середовищі, яке диктувало необхідність перемагати. На щастя для мене, я скористався можливістю багато чому навчитися, сприяючи успіху нашого тренерського штабу в роботі з такими великими командами як Реал, Челсі чи Інтер. Робота з Моурінью була схожа на здобуття наукового ступеня доктора в одному з найкращих університетів світу. Крім того, я мав можливість працювати із прекрасним тренером та чудовим другом.

– Як змінився футбол, починаючи з періоду вашої роботи у Челсі, і що сьогодні приносить успіх у футболі?

– Найголовнішими є футболісти, яких зможе залучити ваш клуб. Справжні майстри, що здатні забивати голи, є суттю гри, наповненням футболу. Сьогодні вкрай необхідно мати фінансові можливості, які дозволяють отримати найкращих виконавців.

Конкуренція є жорсткою на полі, але поза стадіоном клуби змагаються за спонсорів та продаж маркетингових прав. Якщо у вас побудована структура у клубі, то ви маєте більші фінансові можливості підписати кращих гравців. Завдяки цьому тренерський штаб може зібрати команду з таких гравців, створити культуру переможця і привести клуб до тріумфу.

"Я мав квартиру у центрі Львова"

– Що вас переконало очолити Карпати і переїхати в Україну?

– Карпати були великим викликом на той час. Я ніколи не боявся амбітних проектів, хоч би де вони реалізовувалися. Вважаю себе громадянином світу, тому мене зовсім не злякав переїзд до Львова. Насправді, це було чудовим особистим досвідом. Я переїхав туди, бо керівники клубу презентували амбітний проект, орієнтований не на короткотермінові виграші, а на побудову структури, команди гравців, які могли б вивести Карпати на вищий рівень і конкурувати з суперниками вгорі таблиці.

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Результати були добрими, ми рухалися за планом, але пропозиція від Чонбука і можливість позмагатися за національні та міжнародні титули виявилася для мене надто спокусливою. Однак я підтримую контакт із Карпатами, слідкую за результатами команди і за ситуацією в УПЛ.

– Карпати були багатонаціональною та багатомовною командою. Як відбувалася комунікація всередині клубу?

– Для мене абсолютно звично працювати зі спортсменами з різних країн і спілкуватися різноманітними мовами. Але я зазвичай кажу, що мова футболу є універсальною, потрібно тільки постаратися. Я розмовляю сімома мовами, але у більшості випадків спортсмени не потребують інструкції рідною мовою. Вони у природний спосіб розуміють, що потрібно і що від них вимагається.

Важливою складовою успіху тренера є здатність підтримувати прямі та відкриті лінії спілкування з усіма гравцями, незалежно від мови, яка використовується. І з українськими спортсменами було дуже легко спілкуватися. Всі вони були професіоналами і це, природно, давало добрі результати.

– Чи комфортно вам жилося у Львові?

– У моєму розпорядженні була квартира в центрі Львова. Я мав можливість познайомитися з містом, дуже красивим та історичним. Здебільшого розмовляв англійською, а також вдавався до послуг перекладача, який дуже полегшував мені комунікацію.

– Українська кухня вам сподобалася? Яка ваша улюблена страва?

– Їжа була смачною. Я ніколи не забуду вареники та налисники з сиром.

– Чи стежите за виступами Карпат і українським футболом узагалі?

– Так, стежу. Спостерігаю за Динамо, Шахтарем та Карпатами, адже у мене залишилися там гарні друзі.

"Ми не хотіли, щоб Карпати сприймали, як маленький клуб"

– Ви приєдналися до Карпат у серпні 2018 року, по ходу сезону. Наскільки складно було перебудувати команду, навчити її нової філософії?

– У роботі тренера завжди є відчуття стрімкої атаки. Після приїзду в Україну мені потрібно було зрозуміти команду, клуб, місто та культуру в соціумі, щоб знайти найкращий спосіб передати моє бачення гри і впровадити мою культуру. Це завжди є нелегким завданням, але ті люди були відкритими до нових ідей, готовими їх прийняти. Після кількох тижнів роботи більшість моїх задумів колектив почав реалізовувати.

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Моя основна увага була зосереджена на зміні сприйняття команди. Ми більше не хотіли, щоб нас сприймали, як маленький клуб, а як команду, яка завжди зможе подолати суперника. Так, до прикладу, ми обіграли Динамо у Києві – подивилися їм просто в очі і сказали: “ми можемо вас перемогти”. І нам це вдалося. Все починається з простого меседжу – амбітного, але досяжного. Далі – важка праця, що веде до успіху.

– Якби повернутися в той час, що б ви змінили у своїй роботі з Карпатами?

– Я не шкодую ні про що. Все, що зроблено, було правильним. Потрібно було більше часу.

– Під вашим керівництвом Мар’ян Швед швидко піднявся на вищий рівень, але не менш талановитому Олексієві Гуцуляку не вдалося досягти прогресу. Чому так сталося?

– Обидва футболісти надзвичайно талановиті та заслуговують найкращого. Але ти не можеш контролювати всі аспекти в кар'єрі гравця, все залежить від занадто багатьох факторів, а деякі футболісти розвиваються швидше, ніж інші. Олексій ще встигає вдосконалити свої якості, показати свій потенціал. Мар’ян – чудовий гравець і матиме прекрасне майбутнє, якщо продовжить працювати так, як це робив у часи, коли я був у Львові.

– Карпати не могли похвалитися високою результативністю. Під час вашої роботи цей аспект поліпшився. Не маючи зіркового форварда, як вам це вдалося?

– Нападники роблять завершальний удар, але насправді гол забиває вся команда. Все залежить від команди, яку ви маєте, і від динаміки, що існує між гравцями. Я не думаю, що ця проблема Карпат могла бути вирішена підписанням окремого форварда. Хто його годуватиме? Хто робитиме флангові передачі? Хто для нього відкриватиме простір? Головне – це команда, гравці і динаміка, реалізована тренером.

– У Львові ви познайомилися з багатьма молодими гравцями академії Карпат. Хто з них, на вашу думку, спроможний на прорив? Можливо, навіть на міжнародний рівень?

– Орест Лебеденко та Денис Мірошниченко – приклад хороших талановитих гравців, які мають потенціал, щоб зробити кар’єру на дуже високому рівні.

"Вболіватиму за збірну України"

– Ви покинули Карпати через внутрішні конфлікти?

– Ні, зовсім ні. Моя головна амбіція – здобувати титули, і коли Чонбук представив свій план, я був вражений. Структура та організація клубу дозволяє боротися за титули, і це було визначальним. Озираючись назад, я гадаю, що рішення було правильним, оскільки Чонбук виграв чемпіонат, а ще ми добре виступили в азійський Лізі чемпіонів.

– Як ви оцінюєте південнокорейську лігу порівняно з УПЛ? Які сильні та слабкі сторони ви бачите в обох лігах?

– К-Ліга – одна з найсильніших в Азії, дуже добре організована, і мій клуб – чудовий приклад. Структура клубу та його матеріальна база дозволяють мені проводити якісну роботу і добиватися набагато швидшого розвитку гравців і команди. У Кореї є кілька команд, які борються за титул, тоді як в Україні домінують Динамо і Шахтар – через різницю в бюджетах. Загальний рівень УПЛ був би кращим, якби до боротьби за титул приєдналися ще кілька клубів.

– Нещодавно ваша команда перемогла Сеул – 4:1, була активною на флангах і перший гол забитий якраз звідти. Чому Карпати не грали у фланговий футбол?

– Багато що залежить від контексту та особливостей футболістів і навіть суперників. Якщо у вас є нападник, який досконало відчуває гольовий момент і завершує атаку головою, то ви готуєте свою команду до прориву і побудови атаки через фланги. Якщо, з іншого боку, вашою ключовою силою є центральні півзахисники та їхні технічні можливості, то простіше будувати гру через середину.

Загалом контекст та гравці, яких я тренував у Карпатах, і ті, з якими працюю у Чонбуку, дуже різні, тому ми адаптуємось до їхніх сильних сторін. Культура однакова, мета однакова, але способи її досягнення можуть бути різними, залежно від складу команди.

– Під час перегляду цього матчу було чутно, як вболівальники скандують, але ж стадіон порожній, чи не так?

– На деяких стадіонах вмикають скандування через гучномовці, але у більшості випадків, як мені видається, цей ефект додають телетранслятори. На полі ми їх ніколи не чуємо.

– Збірна Південної Кореї протягом багатьох років була досить успішною. Виходячи з вашого досвіду в цій країні, що, на вашу думку, міг би почерпнути для себе український футбол?

– Це складне запитання, оскільки, знову ж таки, контексти дуже різні. Україна перебуває в Європі та стикається з Італією, Іспанією, Францією, Німеччиною, Португалією, Бельгією тощо, а Корея – одна з найкращих азійських національних команд, яка прагне виграти континентальні титули.

Насправді я думаю, що у збірної України справи йдуть добре завдяки грамотному менеджменту і багатьом хорошим гравцям. Це тільки питання часу, коли їм вдасться досягнути високого результату. І я, напевно, буду за них вболівати!

Мартін Діце, спеціально для Футбол 24

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