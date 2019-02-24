toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЧЕЛСІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ВОРСКЛА - КАРПАТИ

Швед: Можливо, Ворскла не заслуговувала на таку поразку, але Карпати заслужили так виграти

22:51 6 Читать на русском
Швед: Можливо, Ворскла не заслуговувала на таку поразку, але Карпати заслужили так виграти
Мар'ян Швед / фото: ФК Карпати

Півзахисник Карпат Мар'ян Швед поділився враженнями після перемоги над Ворсклою в матчі 19-го туру УПЛ.

"Ми провели дуже хорошу гру, налаштовувалися на Ворсклу ще в Туреччині. Багато працювали над тактикою і загалом перемогли заслужено. Билися один за одного.

Ворскла – Карпати – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Рахунок такий розгромний... Так, можливо, Ворскла не заслуговувала на таку поразку. Але ми заслужили так виграти.

За новою тактичною схемою ми не раз грали в Туреччині, на зборах. Є різні варіанти. Я можу зіграти як на фланзі, так і в центрі. Лінія нападу зіграла дуже добре, крім того, ми не пропустили", – цитує Шведа офіційний сайт Карпат.

Карпати знищили Ворсклу – Швед оформив хет-трик у дебютному матчі Фабрі в УПЛ

Україна19 тур

Ворскла - Карпати: Неділя 24 лютого 2019

Ворскла
Матч завершено
0 : 4
Карпати
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Карпати Карпати Ворскла - Карпати Мар'ян Швед Мар'ян Швед
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
35
хв
Динамо
18:30
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук