Швед: Можливо, Ворскла не заслуговувала на таку поразку, але Карпати заслужили так виграти

Півзахисник Карпат Мар'ян Швед поділився враженнями після перемоги над Ворсклою в матчі 19-го туру УПЛ.

"Ми провели дуже хорошу гру, налаштовувалися на Ворсклу ще в Туреччині. Багато працювали над тактикою і загалом перемогли заслужено. Билися один за одного.

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Рахунок такий розгромний... Так, можливо, Ворскла не заслуговувала на таку поразку. Але ми заслужили так виграти.

За новою тактичною схемою ми не раз грали в Туреччині, на зборах. Є різні варіанти. Я можу зіграти як на фланзі, так і в центрі. Лінія нападу зіграла дуже добре, крім того, ми не пропустили", – цитує Шведа офіційний сайт Карпат.

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