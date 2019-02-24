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Ворскла – Карпати – 0:4 – відео голів та огляд матчу

20:00 813 Читать на русском
Ворскла – Карпати – 0:4 – відео голів та огляд матчу
Ворскла – Карпати – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Карпати перемогли Ворсклу у 19 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Ворскла – Карпати.

Чемпіонат України, 19 тур

Ворскла – Карпати – 0:4

Голи: – Ді Франко, 25, Швед, 51 (п), 55, 90+1

Карпати обіграли Ворсклу завдяки голу Франціско Ді Франко та хет-трику Мар'яна Шведа.

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Після цього матчу Карпати набрали 20 очок та піднялися на 9-е місце в турнірній таблиці УПЛ. Ворскла із 27 заліковими пунктами розташувалася на 6-й позиції.

Україна19 тур

Ворскла - Карпати: Неділя 24 лютого 2019

Ворскла
Матч завершено
0 : 4
Карпати
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Теги
Карпати Карпати Ворскла - Карпати Мар'ян Швед Мар'ян Швед Відеоновини Ворскла Ворскла УПЛ
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