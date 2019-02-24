Швед: Возможно, Ворскла не заслуживала такое поражение, но Карпаты заслужили так выиграть

Полузащитник Карпат Марьян Швед поделился впечатлениями после победы над Ворсклой в матче 19-го тура УПЛ.

"Мы провели очень хорошую игру, настраивались на Ворсклу еще в Турции. Много работали над тактикой и вообще победили заслуженно. Бились друг за друга.

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Счет такой разгромный... Да, возможно, Ворскла не заслуживала такое поражение. Но мы заслужили так выиграть.

По новой тактической схеме мы не раз играли в Турции, на сборах. Есть разные варианты. Я могу сыграть как на фланге, так и в центре. Линия нападения сыграла очень хорошо, кроме того, мы не пропустили", – цитирует Шведа официальный сайт Карпат.

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