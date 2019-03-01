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Шустер: Кроос перетворився на трактор

10:25 379 Читать на русском
Шустер: Кроос перетворився на трактор
Бернд Шустер / Фото EFE

Екс-тренер мадридського Реала Бернд Шустер жорстко пройшовся по гравцям колишнього клубу після поразки від Барселони (0:3) в 1/2 фіналу Кубка Іспанії.

"Цей півзахист не зміг переграти навіть Жирону. Кроос взагалі перетворився на дизельний трактор. Реалу дуже не вистачає голів. У цьому сезоні вони втратили найкращого бомбардира в своїй історії.

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Що стосується Варана, зараз він тінь гравця, яким був раніше. У матчі з Барселоною він поводився жахливо в позиційній грі", – цитує Шустера Marca.

Свого часу німецький наставник очолював мадридський Реал (2007-2008 роки), а також був наставником донецького Шахтаря.

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Кубок Іспанії1/2 фіналу, матчі-відповіді

Реал Мадрид - Барселона: Середа 27 лютого 2019

Реал Мадрид
Матч завершено
0 : 3
Барселона
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