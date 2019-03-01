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Шустер: Кроос превратился в трактор

10:36 119 Читати українською
Шустер: Кроос превратился в трактор
Бернд Шустер / Фото EFE

Экс-тренер мадридского Реала Бернд Шустер жестко прошелся по игрокам бывшего клуба после поражения от Барселоны (0:3) в 1/2 финала Кубка Испании.

"Эта полузащита не смогла переиграть даже Жирону. Кроос вообще превратился в дизельный трактор. Реалу очень не хватает голов. В этом сезоне они потеряли лучшего бомбардира в своей истории.

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Что касается Варана, сейчас он тень игрока, каким был раньше. В матче с Барселоной он вел себя ужасно в позиционной игре", – цитирует Шустера Marca.

В свое время немецкий наставник возглавлял мадридский Реал (2007-2008 годы), а также был наставником донецкого Шахтера.

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Кубок Испании1/2 финала, ответные матчи

Реал Мадрид - Барселона: Среда 27 февраля 2019

Реал Мадрид
Матч окончен
0 : 3
Барселона
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