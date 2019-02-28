Будинок Бензема був пограбований під час матчу Реал – Барселона

Злочинці пограбували будинок форварда Каріма Бензема під час матчу-відповіді 1/2 фіналу Кубка Іспанії Реал – Барселона.

Карім Бензема був пограбований, поки грав у півфіналі Кубка Іспанії з Барселоною (0:3). За інформацією El Chiringuito, злочинці пробрались у будинок француза і забрали цінні речі.

Це вже не перша схожа історія за останній проміжок часу. Нещодавно був пограбований нападник Барселони Кевін-Прінс Боатенг.

Також постраждали троє футболістів ПСЖ: Тьягу Сілва, Ерік Шупо-Мотінг та Дані Алвес.