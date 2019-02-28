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Будинок Бензема був пограбований під час матчу Реал – Барселона

13:56 348 Читать на русском
Будинок Бензема був пограбований під час матчу Реал – Барселона
Карім Бензема / УЄФА

Злочинці пограбували будинок форварда Каріма Бензема під час матчу-відповіді 1/2 фіналу Кубка Іспанії Реал – Барселона.

Карім Бензема був пограбований, поки грав у півфіналі Кубка Іспанії з Барселоною (0:3). За інформацією El Chiringuito, злочинці пробрались у будинок француза і забрали цінні речі.

Це вже не перша схожа історія за останній проміжок часу. Нещодавно був пограбований нападник Барселони Кевін-Прінс Боатенг.

Також постраждали троє футболістів ПСЖ: Тьягу Сілва, Ерік Шупо-Мотінг та Дані Алвес.

Кубок Іспанії1/2 фіналу, матчі-відповіді

Реал Мадрид - Барселона: Середа 27 лютого 2019

Реал Мадрид
Матч завершено
0 : 3
Барселона
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