Шуст порівняв себе з Буффоном і зізнався, чим займеться після завершення кар'єри футболіста
09:20 - Читать на русском
Воротар Інгульця Богдан Шуст розповів, коли планує повісити бутси на цвях.
"Для голкіпера 35 років – це ще не вік. Скільки ще гратиму, час покаже, але до такого віку, як Буффон (кіперу Парми 43 роки, – Футбол 24) – точно виступати не планую. Буффон – дуже сильний воротар, але, на жаль, його епоха минула.
"Єдиний, проти кого б не пішов, це Ярмоленко": екс-захисник Динамо пригадав, як ледь не побився з Теодорчиком
Після завершення кар'єри футболіста планую залишитись у футболі. Потрібно йти на тренерські курси, без цього ніяк", – сказав Шуст у коментарі FanDay.
Нагадаємо, Богдан виступає за Інгулець з липня 2019 року. У поточному сезоні 35-річний кіпер зіграв у чотирьох матчах у всіх турнірах, в яких пропустив 7 голів.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter