"Для голкіпера 35 років – це ще не вік. Скільки ще гратиму, час покаже, але до такого віку, як Буффон (кіперу Парми 43 роки, – Футбол 24) – точно виступати не планую. Буффон – дуже сильний воротар, але, на жаль, його епоха минула.

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Після завершення кар'єри футболіста планую залишитись у футболі. Потрібно йти на тренерські курси, без цього ніяк", – сказав Шуст у коментарі FanDay.

Нагадаємо, Богдан виступає за Інгулець з липня 2019 року. У поточному сезоні 35-річний кіпер зіграв у чотирьох матчах у всіх турнірах, в яких пропустив 7 голів.

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