"Битва колективів, які демонструють веселий футбол для фанатів" – саме таким може бути опис будь-якого матчу, окрім зустрічі Інгульця та Вереса. Обидві команди вирішують турнірні завдання й звітують про результати керівництву, а вболівальникам вони пропонують насолодитись високим місцем у середині турнірної таблиці. Красиві комбінації, гра через володіння м'ячем, хитрі тактичні ходи – все це не про рівнян і петровців.

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Обох тренерів можна зрозуміти. По-перше, у них і склад не як у Гвардіоли. По-друге – колективам дійсно зараз необхідно просто набирати очки. Вересу треба міцно закріпитись в еліті, тож поки що підопічні Юрія Вірта грають від оборони й флангових контратак. Це виглядає не дуже цікаво (а іноді й катастрофічно нудно), але результат є. "Народний клуб" в останніх трьох турах розписав нічию з Олександрією, переграв Чорноморець у меншості й легко здолав Маріуполь.

Як наслідок, новачок УПЛ піднявся на восьму сходинку. Втім, класу на Ворсклу в 1/8 фіналу Кубка не вистачило – полтавці виграли в Луцьку з рахунком 3:1. Хоча Верес однаково виглядав гідно.

У Інгульця ситуація набагато важча. Петровці не знають перемог в останніх шести матчах, програвши п'ять з них – підопічних Сергія Лавриненка в 1/16 фіналу Кубка України переграв навіть друголіговий ЛНЗ. У команди була дуже велика надія на матч проти Металіста 1925, адже перед ним "козаки" мали паузу в три тижні, але все завершилось грандіозним фіаско з чотирма пропущеними голами.

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Олександр Поворознюк у соцмережах заявив про готовність розігнати 80% футболістів, а Сергій Лавриненко на післяматчевій "флешці" сам не зміг відповісти, що трапилось з його підопічними. Словом, зараз Інгульцю не до тікі-таки – петровці опустилися в зону перехідних матчів. Зараз необхідно просто перемогти.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Г. Пасіч (Верес)

Травмовані: Лупашко – М. Шестаков (під питанням), Кльоц

Орієнтовні склади на матч Інгулець – Верес

Інгулець: Шуст – Опанасенко, Поспєлов, Ковальов, Асмелаш – Запорожець, Коробенко – Полегенько, Бартуловіч, Шарай – Сітало

Верес: Когут – Солдат, Гончаренко, Мірошник, Немчанінов – Дахновський, Панасенко, Петько, Полюлях, Є. Пасіч – Сергійчук

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Букмекери вважають Верес фаворитом протистояння. Це й не дивно – зараз ці команди перебувають на різних полюсах як за результатами, так і за організацією гри. Щоправда, рівняни мають певні проблеми в атаці (менше забивають тільки Минай і Львів), а сьогодні ще й Генадія Пасіча не буде. Якщо Інгулець зуміє якісно закритись, то можна зачепитись за очки.

Втім, останні матчі показують, що захист у "козаків" дуже слабенький. Та й атака шкутильгає, тож сьогодні поставимо на перемогу гостей або нічию. Звитяга здається більш вірогідною.

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