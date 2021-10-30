"Для голкипера 35 лет – это еще не возраст. Сколько еще буду играть, время покажет, но до такого возраста, как Буффон (киперу Пармы 43 года, – Футбол 24) – точно выступать не планирую. Буффон – очень сильный вратарь, но, к сожалению, его эпоха прошла.

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После завершения карьеры футболиста планирую остаться в футболе. Надо идти на тренерские курсы, без этого никак", – сказал Шуст в комментарии FanDay.

Напомним, Богдан выступает за Ингулец с июля 2019 года. В текущем сезоне 35-летний кипер сыграл в четырех матчах во всех турнирах, в которых пропустил 7 голов.

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