"Пригадую, як вийшов перед матчем на поле НСК Олімпійський і голова закрутилася. Такі речі мотивують. Хоча моє перше потрапляння у заявку виявилося незвичним.

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Якраз контракт завершувався, мені повідомили у клубі: "Валеро, на тебе не розраховують, робимо ставку на Микиту Бурду". Я зіграв за дубль, зібрався у відпустку і думав над новими варіантами. Раптом дзвінок – на завтра я у заявці на гру проти Зорі у Прем'єр-лізі. Одразу після цього мені запропонували підписати новий контракт з Динамо.

В тій команді я легко міг підійти до Віди, Драговіча чи Хачеріді і попросити пораду. Хоча найчастіше підказували Даніло Сілва, той же Сашко Рибка. Він підтримував, хвалив за те, що я не боюся жорстко грати на тренуваннях.

Страху переборщити у боротьбі проти якоїсь зірки з категорії Брауна Ідейє чи Мігеля Велозу не було. Я ногу завжди ставив. Можливо, єдиний гравець, проти якого не пішов би, це Ярмоленко. Величезний авторитет! Було й таке, що я ледве з Лукашем Теодорчиком не побився. Неприємний, постійно лікті виставляв. Завелися трохи, нас миттєво заспокоїли", – цитує Болденкова офіційний сайт Карпат.

Нагадаємо, Валерій виступав за Динамо з 2011 по 2016 роки. У липні 2021-го 27-річний оборонець приєднався до львівських Карпат.

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