Штутгарт за чотири тури Бундесліги набрав сім очок і в разі перемоги над Кельном міг піднятися на другу позицію в турнірній таблиці, порівнявшись з лідером – РБ Лейпциг. "Цапи" перебувають у зоні вильоту, набравши п'ять залікових балів аж за 14 останніх матчів – жодної перемоги в них зафіксовано не було. Таким чином, сьогодні нічия не влаштовувала нікого.

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Поєдинок стартував весело. Вже на 23-й секунді Штутгарт відкрив рахунок внаслідок простенької комбінації з потужним ударом Мангаля метрів з 20-ти – м'яч влетів точно в ліву дев'ятку. За шістнадцять хвилин Маркус Гіздоль (тренер Кельна) вирішив провести першу заміну, знявши з гри здорового Ехізібу, а на 23-й хвилині його підопічні при боротьбі за вкидання з ауту заробили пенальті. Його реалізував Андерссон – 1:1.

Після цього на полі стало нудно, чому неабияк сприяла відсутність вболівальників та інтершуму. Команди обмінялися трьома ударами в площину, провели низку непоганих атак, однак суттєвої переваги один над одним не мали. Зрештою, фінальний свисток зафіксував першу за 22 роки нічию 1:1 у Штутгарті.

Господарі набрали вісім очок і піднялися на четверту позицію в турнірній таблиці, порівнявшись з Айнтрахтом. Кельн, маючи два залікових бали в поточному розіграші Бундесліги, залишається шістнадцятим.

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