Одразу зазначимо, що в перелік не потрапив центральний матч вікенду – зустріч Барселони та Реала на Камп Ноу. Анонс Ель Класіко читайте на "Футбол 24" окремо в суботу, 24 жовтня.

Вест Хем – Манчестер Сіті

24 жовтня, 14:00. Лондон, Олімпійський стадіон.

Пряма трансляція на Setanta Sports.

Чому потрібно подивитися: в 6-му турі Прем'єр-ліги може відбутися українське дербі – Олександр Зінченко у складі Манчестер Сіті їде до Лондона на поєдинок проти Вест Хема, кольори якого захищає Андрій Ярмоленко. Універсал "містян" нарешті залікував пошкодження та потрапив у заявку на поєдинок Ліги чемпіонів проти Порту. Наступного тижня команда Гвардіоли знову зіграє в ЛЧ – суперником стане Марсель. Враховуючи насичений графік, іспанський тренер може дати українцю шанс дебютувати в поточному сезоні. Тим більше, з урахуваням травми ще й Бенжамена Менді. Окрім француза, не зіграють також Фернандінью і Жезус.

Німеччина хоче натуралізувати форварда молодіжної збірної України – "полювання вже стартувало"

Що стосується Андрія Ярмоленка, то вінгер збірної України теж не може похизуватися великою кількістю ігрових хвилин – ще жодного разу 31-річний Ярмоленко не виходив у старті в матчі чемпіонату, вдовольняючись лише виходом на заміну. Минулого тижня така поява українця допомогла "молотам" врятувати матч проти Тоттенхема – Вест Хем на останніх хвилинах відігрався з рахунку 0:3, а Ярмоленко допоміг організувати один із голів. Можливо, в матчі проти віце-чемпіона Девід Мойєс надасть більше часу для Андрія.

Команди підходять до поєдинку, маючи по 7 набраних очок – щоправда, Вест Хем зіграв на матч більше. Якщо для лондонців місце в середині таблиці можна вважати прийнятним, то Сіті відверто провалив старт сезону, втративши вже 5 очок у 4-х турах. Права на помилку команда Гвардіоли більше не має – інакше конкуренти можуть піти у серйозний відрив.

Своєю чергою, Вест Хем сподівається перервати жахливу серію проти Сіті – останні 9 матчів неодмінно завершувалися поразкою "молотів", які забили у ворота "містян" лише тричі.

Прогноз "Футбол 24": 1:3

Дженоа – Інтер

24 жовтня, 19:00. Генуя, Луїджі Ферраріс.

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1".

Чому потрібно подивитися: Інтер проведе останній матч перед виїздом до Києва на гру з Шахтарем в другому турі ЛЧ. "Нерадзуррі" не виграють вже 3 поєдинки – нічия з Лаціо (1:1), поразка в дербі від Мілана (1:2) та вирвана нічия на 90-й хвилині у поєдинку Ліги чемпіонів проти Борусії Менхенгладбах. Можна стверджувати, що напередодні поїздки в Україну команда Антоніо Конте перебуває не в найкращій формі – до матчу з "грифонами" Інтер підходить лише на 6-й позиції.

Наставник "нерадзуррі" перед виїздом у Геную втратив кількох футболістів. Ашраф Хакімі, Алексіс Санчес, Матіас Весіно та Роберто Гальярдіні – всі вони з різних причин не вийдуть на поле стадіону Луїджі Ферраріс. Під питанням участь Ешлі Янга, Мілана Шкріняра, Артуро Відаля та Стефано Сенсі – матч із Дженоа точно не буде легкою прогулянкою.

Дженоа перебуває в середині таблиці, вигравши свій єдиний домашній поєдинок у поточному розіграші Серії А. Підопічні Роландо Марана здатні нав'язати бій іменитому супернику, який ще й гратиме в умовах складного єврокубкового графіку. Цей матч – відмінна можливість для Луїша Каштру підготуватися до протистояння з Інтером, побачивши слабкі місця суперника. Наставник Шахтаря відмінно налаштував команду на гру з Реалом – як наслідок, його команда прийматиме міланський гранд у статусі лідера групи.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Манчестер Юнайтед – Челсі

24 жовтня, 19:30. Манчестер, Олд Траффорд.

Пряма трансляція на Setanta Sports.

Чому потрібно подивитися: протистояння МЮ та Челсі – завжди окраса вікенду, незалежно від турнірного становища команд. Обидва гранди провалили старт сезону – особливо це стосується Юнайтед, який програв 2 з 4-х матчів та посідає незвичне 15 місце. Втім, не вражає і Челсі – підопічні Лемпарда примудрилися пропустити по 3 голи від Вест Бромвіча та Саутгемптона. Як наслідок, втрачені на рівному місці очки та лише 8 позиція з 9-ма пропущеними м'ячами в пасиві – показник на рівні аутсайдерів чемпіонату.

Щоправда, Ман Юнайтед та Челсі частково реабілітувалися в Лізі чемпіонів. Якщо лондонці розписали мирову з Севільєю, то "червоні дияволи" на виїзді дещо несподівано прибили ПСЖ, який у минулому сезону дійшов до фіналу. Наступного тижня обидві команди знову зіграють у єврокубках – Юнайтед прийматиме РБ Лейпциг, а Челсі поїде в Росію до місцевого Краснодара. Враховуючи інтенсивний графік, Сульшер та Лемпард практично напевне вдадуться до ротації – сили футболістів не безмежні.

Манкуніанці ризикують втратити кількох важливих гравців. Точно не зіграють дискваліфікований Марсьяль, травмовані Байї та Джонс. Під питанням вихід на поле Магуайра, Грінвуда та Лінгарда. У Френка Лемпарда таких проблем немає – наразі всі ключові футболісти готуються до поєдинку.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Борусія Дортмунд – Шальке

24 жовтня, 19:30. Дортмунд, Сігнал Ідуна Парк

Пряма трансляція на MEGOGO.

Чому потрібно подивитися: Рурське дербі – центральний матч 5-го туру Бундесліги. Останніми роками Шальке та Борусія Д регулярно тішать уболівальників феєричними поєдинками – наприклад, 4:4, 2:4, 4:0. Щоправда, рік тому в Гельзенкірхені команди так і не спромоглися бодай на гол, розписавши "суху" нічию.

Посеред тижня "джмелі" провели важкий матч Ліги чемпіонів, поступившись у Римі місцевому Лаціо. Ймовірно, саме наявність більшої кількості часу на підготовку і є єдиним шансом Шальке зачепитися бодай за нічию. "Кобальтові" провалили старт сезону, набравши лише один пункт в чотирьох турах. Шальке не виграє в офіційних матчах з 17 січня (!!!) – була ще перемога в Кубку Німеччини в лютому, але там Герта була обіграна лише в екстра-таймі. Безвиграшна серія "кнаппен" у Бундеслізі налічує вже 20 поєдинків – логічно, що до дербі Шальке підходить явним аутсайдером та з новим тренером. Втім, у таких поєдинках можливо все – тим більше, що Дортмунд теж не може похизуватися стабільністю.

Команда Фавра полюбляє втрачати очки на рівному місці – от і в поточному чемпіонаті Борусія примудрилися програти Аугсбургу. Щоправда, в інших поєдинках "джмелі" все ж брали гору – як наслідок, до дербі Борусія підходить на 3-й позиції таблиці з 9-ма очками – стільки ж у Баварії, яка йде другою. Шальке ж наразі лише 17-й – гірші справи тільки у Майнца.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Мілан – Рома

26 жовтня, 21:45. Мілан, Сан-Сіро.

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2".

Чому потрібно подивитися: Мілан нарешті тішить своїх шанувальників. Команда Стефано Піолі – єдина, хто ще не втрачав очок на старті чемпіонату. Якщо перемоги над Кротоне, Болоньєю та Спецією нікого не здивували, то звитяга у міланському дербі серйозно підняла настрій у таборі "россонері", які посеред тижня ще й розібралися з Селтіком у Лізі Європи. Словом, Мілан перебуває у відмінній формі та готовий продовжити вдалу серію і в матчі проти Роми.

Команда Паулу Фонсеки дещо важкувато виглядає на старті сезону, але однозначні висновки щодо гри "джалороссі" робити не можна. Так, у "вовків" лише 8 очок, але поразку від Верони клуб отримав кабінетним рішенням у зв'язку з порушенням регламенту. Єдина нічия була зафіксована в матчі з Ювентусом, що аж ніяк не можна вважати провалом. Удінезе та Беневенто були обіграні – як і Янг Бойз у Лізі Європи, хоч швейцарці і забили першими. Словом, про нинішній стан Роми говорити не так просто – підопічні Фонсеки можуть як видати феєрію, так і відверто провалитися. Поєдинок "джалороссі" проти Мілана, який опинився на вершині таблиці, однозначно стане окрасою вечора понеділка.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Помаранчева революція у Мадриді: молодь рятує штаб Каштру, судоку для Реала і горе-експерти каналу Футбол