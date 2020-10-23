Штутгарт за четыре тура Бундеслиги набрал семь очков и в случае победы над Кёльном мог подняться на вторую позицию в турнирной таблице, поравнявшись с лидером – РБ Лейпциг. "Козлы" идут в зоне вылета, набрав всего пять зачётных баллов аж за 14 последних матчей – ни одной победы в них зафиксировано не было. Таким образом, сегодня ничья не устраивала никого.

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Поединок стартовал весело. Уже на 23-й секунде Штутгарт открыл счёт в результате простенькой комбинации с мощным ударом Мангаля метров с 20-ти – мяч влетел точно в левую девятку. Через шестнадцать минут Маркус Гиздоль (тренер Кёльна) решил провести первую замену, сняв с игры здорового Эхизибу, а на 23-й минуте его подопечные при борьбе за вброс из аута заработали пенальти. Его реализовал Андерссон – 1:1.

После этого на поле стало скучно, чему в немалой степени способствовало отсутствие болельщиков и интершума. Команды обменялись тремя ударами в створ, провели ряд неплохих атак, однако существенного преимущества друг над другом не имели. В конце концов, финальный свисток зафиксировал первую за 22 года ничью 1:1 в Штутгарте.

Хозяева набрали восемь очков и поднялись на четвёртую позицию в турнирной таблице, поравнявшись с Айнтрахтом. Кёльн, имея два зачётных балла в текущем розыгрыше Бундеслиги, остаётся шестнадцатым.

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