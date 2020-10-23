Бундесліга стала другим європейським топ-чемпіонатом, який транслюватиметься на Setanta Sports.

Setanta Sports на своїй офіційній сторінці у Facebook, оголосила про підписання довгострокової угоди щодо трансляції матчів Бундесліги на території України в сезонах 2021/22 – 2024/25.

Setanta отримала ліцензію на запуск другого телеканалу в Україні

Зазначимо, що чемпіонат Німеччини стане другим після АПЛ чемпіонатом із європейської топ-5, який транслюватиметься на телеканалі.

Нагадаємо, що в Україні Setanta працює з 1 серпня 2019 року. Окрім матчів чемпіонату Англії, канал транслює матчі Кубка Англії, Кубка англійської ліги, Чемпіоншипу, шотландської Прем'єр-Ліги, етапи Формули-1, поєдинки NHL і NBA, а також турніри UFC.

"Скрізь є три ікони: Ісус Христос, Coca-Cola і Пеле". Правила життя Короля футболу