У неділю 14-й тур чемпіонату Німеччини завершували два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 14-й тур

Штутгарт – Байєр – 1:1

Голи: Фюхріх, 40 – Вірц, 47

Кельн – Майнц – початок матчу о 18:30

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У центральному матчі туру Штутгарт приймав Байєр. Обидві команди прагнули скористатись вчорашньою осічкою Баварії, яка несподівано була розгромлена Антрахтом (1:5), зазнавши першої поразки в сезоні. У першому таймі господарі значно домінували – Фюхріх вже на 3-й хвилині мав відкривати рахунок, але Градецкі врятував. Йому відповів Адлі, влучивши у ліву стійку. В середині тайму моментами обмінялись Ундав та Боніфейс, однак знову класно зіграли кіпери. На перерву "шваби" пішли перемагаючи – Фюріх таки зміг реалізувати одну зі своїх спроб.

Другий тайм стартував з гола Вірца, а вже за мить Джака міг подвоювати перевагу "фармацевтів", але м'яч зупинила стійка. Леверкузенці значно додали після відпочинку та розвинути успіх так і не змогли. Бойова нічия принесла Байєру 36 очок і закріпила на вершині турнірної таблиці Бундесліги, Штутгарт набрав 31 пункт і на 1 бал відстає від Баварії.

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