Германия, Бундеслига, 14-й тур

Штутгарт – Байер – 1:1

Голы: Фюхрих, 40 – Вирц, 47

Кельн – Майнц – начало матча в 18:30

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В центральном матче тура Штутгарт принимал Байер. Обе команды стремились воспользоваться вчерашней осечкой Баварии, которая неожиданно была разгромлена Антрахтом (1:5), потерпев первое поражение в сезоне. В первом тайме хозяева значительно доминировали – Фюхрих уже на 3-й минуте должен был открывать счет, но Градецки спас. Ему ответил Адли, попав в левую стойку. В середине тайма моментами обменялись Ундав и Бонифейс, однако снова классно сыграли киперы. На перерыв "швабы" ушли побеждая – Фюрих все-таки смог реализовать одну из своих попыток.

Второй тайм стартовал с гола Вирца, а уже через мгновение Джака мог удваивать преимущество "фармацевтов", но мяч остановила стойка. Леверкузенцы значительно прибавили после отдыха и развить успех так и не смогли. Боевая ничья принесла Байеру 36 очков и закрепила на вершине турнирной таблицы Бундеслиги, Штутгарт набрал 31 пункт и на 1 балл отстает от Баварии.

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