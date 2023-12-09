Дортмундська Борусія зійшлася з РБ Лейпциг у топ-матчі 14 туру Бундесліги. Звіт про гру читайте на Футбол 24.

Команди були прямими конкурентами у боротьбі за зону Ліги чемпіонів. Перед матчем четверту сходинку утримував РБ Лейпциг, маючи очко переваги над Дортмундом.

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Спокійний старт "спалахнув" на 12-й хвилині. Хуммельс відверто "зрубав" Опенда, який виходив віч-на-віч з Кобелем. Арбітр Свен Яблонскі призначив пенальті і показав захиснику Борусії жовту, але VAR почав ретельно малювати лінії. Зрештою, було вирішено, що Хуммельс порушив правила до карного майданчика. Пенальті скасований, проте Матс іде з поля за фол останньої надії.

РБ Лейпциг навіть не довелося докладати зусиль, щоб скористатися чисельною перевагою. Бенсебаїні сам зрізав м'яч у власні ворота після подачі кутового – 0:1. Борусія нічого не могла вигадати вдесятьох, але знайшла сили на штурм під час 5 хвилин компенсованого часу. Підопічні Терзіча тричі завдали ударів з хороших позицій. Бласвіх двічі врятував, проте не мав аргументів у ближньому бою проти Зюле. До слова, Ніклас вимушено замінив 19-річного Байноу-Гіттенса, якого принесли в жертву після вилучення Хуммельса.

Початок другої половини вже був за РБ. Команді Розе доволі швидко вдалося повернути собі перевагу в рахунку. Баумгартнер протягнув м'яч 30 метрів і зручно викотив Сімонсу. Кобель парирував удар Хаві, але першим на добивання встиг той-таки Баумгартнер.

Після цього почався авантюрний обмін моментами, але голи прийшли аж в кінцівці. Здавалося, що Поульсен ставить крапку, встановивши 3:1 у контратаці. Втім, компенсований час знову перетворився на штурм у виконанні Дортмунда. Фюлькруг один м'яч відквитав, ще були реальні шанси виривати нічию, якби не Бласвіх. Кіпер РБ Лейпциг довів справу до перемоги, і тепер "бики" відірвались від Борусії на 4 пункти.

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