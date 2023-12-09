У суботу 14-й тур чемпіонату Німеччини продовжили декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 14-й тур

Айнтрахт – Баварія – 5:1

Голи: Мармуш, 12, Ебімбе, 31, 50, Ларссон, 36, Кнауфф, 62 – Кімміх, 44

Уніон Берлін – Борусія М – 3:1

Голи: Фолланд, 22 (п.), Голлербах, 50, Кауфманн, 75 – Плеа, 77

Вердер – Аугсбург – 2:0

Голи: Штарк, 39, Дукш, 65

Вольфсбург – Фрайбург – 0:1

Гол: Грегоріч, 74

Хайденхайм – Дармштадт – 3:2

Голи: Шьоппнер, 42, Майнка, 69, 71 – Скарке, 53, Мелоні, 60 (аг.)

Хоффенхайм впевнено переміг Бохум, перервавши безвиграшну серію й впритул наблизившись до зони ЛЧ

Баварія на виїзді зазнала сенсаційного розгрому від Айнтрахта. Мармуш вже на початку матчу вивів господарів вперед, а в середині тайму Ебімбе подвоїв перевагу "орлів": французький хавбек прорвався до штрафного суперника і під тиском 2 захисників пробив, Нойєр в падінні зачепив сферу рукою і спрямував її у власні ворота. За 5 хвилин Кімміх помилився, віддавши м'яч Ларссону в центрі поля, той відпасував на Шаїбі, отримав у відповідь і з лівого флангу прошив Нойєра.

Кімміх зумів забити у роздягальню, запаливши світло інтриги, однак по перерві Ебімбе оформив дубль (цього разу "наварив" Упамекано). За трохи Кнауфф поставив масну крапку, зробивши рахунок 5:1. Несподіваний результат, який дозволив Байєру відірватись від "Ротен" на вершині Бундесліги вже на три очки.

Уніон на своєму полі здолав менхенгладбаську Борусію. В середині тайму господарі забили з пенальті, а на екваторі другої половини зустрічі вели з рахунком 3:0. "Жеребці" спромоглись лише на гол престижу. Цією перемогою Уніон перервав 10-матчеву безвиграшну серію і, відштовхнувшись від дна, покинув зону вильоту.

Вердер впевнено здолав Аугсбург, забивши по голу у кожному з таймів, а Фрайбург на виїзді на класі дотис Вольфсбург.

Справжню битву влаштували новачки Бундесліги – Хайденхайм і Дармштадт. Господарі забили гол у роздягальню, однак по перерві пропустили. Згодом прикрий автогол вивів "лілій" вперед, але фортуна цього вечора була на боці команди Франка Шмідта. Патрік Майнка протягом двох хвилин перевернув все з ніг на голову, оформивши дубль. До слова, захисник господарів Ян-Ніклас Бесте оформив хет-трик з асистів.

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