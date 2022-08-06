Штурм Грац розійшовся миром з Рідом у поєдинку 3-го туру чемпіонату Австрії. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Чемпіонат Австрії 2022/23, 3-й тур

Рід – Штурм – 1:1

Голи: Моншайн, 78 – Ланг, 11

Вилучення: Мікич, 61 (Рід)

Штурм втратив перемогу над Рідом, не тільки повівши в рахунку впродовж гри, а ще й маючи чисельну перевагу. Рахунок у зустрічі відкрив Ланг вже на 11 хвилині, якому асистував Демаку.

Травма Циганкова: стало відомо, чи допоможе вінгер Динамо у матчі-відповіді ЛЧ проти Штурма

Після перерви Штурм грав у більшості – Мікич за 5 хвилин отримав дві жовті картки та відправився до роздягальні. Втім, вилучення навіть навпаки додало сил Ріду – Моншайн на 78 хвилині зрівняв рахунок.

Таким чином, Штурм набрав 5 очок та залишився третім, а Рід з 4 пунктами розташувався на четвертій сходинці. Вже через 3 дні, 9 серпня, Штурм Грац зійдеться з Динамо у матчі-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Динамо перемогло Штурм у першому матчі кваліфікації ЛЧ – грамотний футбол киян, Караваєв знову герой, але є проблеми