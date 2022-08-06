Штурм Грац разошёлся миром с Ридом в поединке 3-го тура чемпионата Австрии. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Чемпионат Австрии 2022/23, 3-й тур

Рид – Штурм – 1:1

Голі: Моншайн, 78 – Ланг, 11

Удаление: Микич, 61 (Рид)

Штурм упустил победу над Ридом, не только поведя в счете на протяжении игры, но и имея численное преимущество. Счет во встрече открыл Ланг уже на 11-й минуте, которому ассистировал Демаку.

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После перерыва Штурм играл в большинстве – Микич за 5 минут получил две желтые карточки и отправился в раздевалку. Впрочем, удаление даже наоборот прибавило сил Риду – Моншайн на 78 минуте сравнял счет.

Таким образом Штурм набрал 5 очков и остался третьим, а Рид с 4 пунктами расположился на четвертой строчке. Уже через 3 дня, 9 августа, Штурм Грац сойдется с Динамо в ответном матче квалификации Лиги чемпионов.

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